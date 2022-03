Selbstnutzung wird festgeschrieben: Stadt Delbrück will Vergaberichtlinien für Baugrundstücke ändern

Das Vergabeverfahren für die Bauplätze im Baugebiet „Lerchenweg“ in Delbrück-Mitte, dem größten einzelnen zusammenhängenden Baugebiet, das es jemals in Delbrück gab, ist angelaufen. Nach Informationen der Stadtverwaltung haben mehrere Interessenten in Gesprächen mit der Verwaltung und auch mit Externen, mitgeteilt, dass sie beabsichtigten, auf den Grundstücken Zweifamilien- oder Doppelhäuser zu bauen – und diese dann nach Fertigstellung zu verkaufen. Und zwar meistbietend.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar Digital Premium für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar