Seniorenresidenz Delbrück biegt auf die Zielgerade ein

Die hauseigene Küche ist bereits aufgebaut und auch die ersten Möbel treffen nach und nach ein. Noch wird fleißig in und an der Curavie Seniorenresidenz in Delbrück gearbeitet. „Das Außengelände nimmt konkrete Formen an und in den nächsten Tagen wird auch die IT-Ausstattung installiert. Wir sind nun soweit, dass Mitte Januar 2023 die ersten Bewohner einziehen können“, freut sich Susanne Thon von der Curavie-Geschäftsleitung, dass sich die Arbeiten dem Ende entgegenneigen. Lieferengpässe in einigen Bereichen haben in den letzten Wochen für Verzögerungen gesorgt und so den Betriebsstart verzögert.

Auf einem rund 5000 Quadratmeter großen Grundstück an der Rietberger Straße entsteht in zentraler Lage die Seniorenresidenz Delbrück mit 80 Pflegeplätzen für die stationäre Dauer- und Kurzzeitpflege. Auf dem Gelände der früheren Gärtnerei Grundmeier entsteht ein Gebäude mit Keller, drei Vollgeschossen und einem Staffelgeschoss. Die Seniorenresidenz wird über 80 Einzelzimmer mit moderner Ausstattung verfügen. Jede der sechs Wohngruppen im Gebäude verfügt über eine eigene Küche und Aufenthaltsbereiche als sozialem und familiärem Mittelpunkt für die Bewohner. Besonderheiten bietet die Wohngruppe im Staffelgeschoss: Hier entstehen Wohneinheiten, die auch das Zusammenleben von Paaren ermöglichen. Insgesamt werden etwa 65 neue Arbeitsplätze entstehen.

Präsentieren das in der Curavie-Seniorenresidenz neu eingerichtete Komfort-Musterzimmer (von links): Susanne Thon von der Geschäftsleitung der Curavie und Einrichtungsleiterin Laura Eggert. Foto: Axel Langer

Inzwischen wurden zwei Musterzimmer im Erdgeschoss eingerichtet. Für Besichtigungen stehen ein normales Zimmer sowie ein Komfortzimmer zur Verfügung. Bei einem Tag der offenen Tür am Dienstag, 15. November können unter anderem die beiden Zimmer besichtigt werden. Anschließend können die Musterzimmer immer donnerstags angesehen werden. Im Vorfeld des Tages der offenen Tür findet am Freitag, 21. Oktober eine Bewerbertag im Gebäude statt. „In allen Bereichen haben wir bereits erste Mitarbeiter eingestellt, die aktuell geschult werden“, berichtet Susanne Thon. Eine Kontaktaufnahme ist über die Email [email protected] jederzeit möglich.

„Da alle Bereiche der Seniorenresidenz neu sind, von der eigenen Wäscherei über die hauseigene Küche und die Haustechnik bis hin zur Pflege werden wir ab Januar die Einrichtung langsam hochfahren und in jedem Monat sechs bis acht neue Bewohner begrüßen“, legt Einrichtungsleiterin Laura Eggert Wert auf Qualität. 80 Pflegeplätze bietet die neue Einrichtung in den Bereichen vollstationäre Pflege, Kurzzeit- und Verhinderungspflege sowie Palliativ-Pflege.