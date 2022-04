Seniorenresidenz in Delbrück wächst zügig

In knapp sechs Monaten sollen ab Mitte Oktober die ersten Bewohner in die Curavie-Seniorenresidenz einziehen. Noch sind die Handwerker auf der Baustelle an vielen Stellen aktiv. Doch die neue Einrichtungsleiterin, Laura Eggert (links) sowie Susanne Thon von der Geschäftsführung der Curavie, haben mit der Akquise von Mitarbeitern begonnen. Rund 70 neue Arbeitsplätze entstehen in der Senioreneinrichtung.

Foto: Axel Langer