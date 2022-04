Swingolfclub in Delbrück besteht seit 20 Jahren – Schnuppertag am 10. April

Westenholz

„Swingolf? Was soll das denn sein?“ Als die Familie Meiwes in Westenholz vor gut 20 Jahren die Landwirtschaft auf ihrem Hof an der Wiebeler Straße samt Rindermast aufgab, um sich stattdessen mutig und völlig neu aufzustellen und eine Swingolf­anlage anzulegen, gab es nicht selten die oben erwähnten Eingangsfragen.

Von Jürgen Spies