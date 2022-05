Sie läuft der Krankheit einfach davon

Manuela Koch aus Schöning ist an Multipler Sklerose (MS) erkrankt. Seit der Diagnose läuft sie regelmäßig und stärkt so ihren Körper.

Manuela Koch trat auch beim Citylauf in Delbrück an, den sie in der Frauenklasse gewann.

Aufgeben ist für Manuela Koch keine Option. Die 36-Jährige aus Schöning ist seit 2014 an Multipler Sklerose (MS) erkrankt, doch das hat sie nur noch stärker gemacht. Sie schnürt seit der Diagnose regelmäßig die Laufschuhe. Ihre Bilanz: 3. beim Airport-Run in Ahden, 1. beim Citylauf in Delbrück. Zehn Kilometer in knapp über 40 Minuten – auch für gesunde Menschen eine sportliche Herausforderung.