Silberne Römer für die Mitgliedsjubilare in Delbrück

Unter dem Sessionsmotto: „Neben Neubau, Sanierung und Kindergarten wird auch der Anreppener Karnevalsverein voll durchstarten“ wird an den Sitzungen gefeilt. In Anreppen stehen die Prunksitzung am 11. Februar und der Familienkarneval am 12. Februar auf dem Programm. In den Vorbereitungen befinden sich zwei Garden, ein Solotanzmariechen, eine Showtanzgruppe, ein Männerballett und ein Büttenredner.

In der Sitzung wurde außerdem der 25-jährige Jubelprinz, Heinz Georg I. Dorenkamp geehrt. Außerdem konnten zahlreiche der 537 Mitglieder für ihre 25-jährige Mitgliedschaft mit dem silbernen Römer geehrt werden.

Ausgezeichnet wurden Barbara Ploch, Gregor Hüllmann, Oliver Neiske, Franz Gertkämper, Bernhilde Gertkämper, Burkhard Lampe, Heinz Rempe, Hildegard Rempe, Frank Kettelgerdes, Franz-Josef Eggers, Anni Eggers, Wilhelm Meiwes, Tanja Meiwes, Birgit Troja, Heinz-Peter Zanft, Inge Zanft, Dorthe Schnietz, Elisabeth Stollhans, Markus Lichtenauer, Anneliese Dreier, Andreas Vieth, Marianne De-Haan, Peter De-Haan, John De-Haan, Kathleen Mollemeier, Manfred Pöppel, Andrea Pöppel und Lena Peitz.