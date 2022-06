„Smooth Criminal“ auf der Bühne des Delbrücker Gymnasiums

Das selbstgeschriebene Musical war ursprünglich für das Jahr 2020 geplant, kam aber coronabedingt nicht zur Aufführung. „Kurz vor der Aufführung mussten wir alles absagen, leider“, so Musiklehrer Jörg Bücker. Zwischenzeitlich haben die Schüler das Stück aus eigener Feder nochmal komplett überarbeitet und fiebern nun der Aufführung im Hagedornforum entgegen.

Das Musical spielt auf einem Kreuzfahrtschiff. Zwei Freundinnen machen hier nach den erfolgreichen Abiturprüfungen Urlaub. Die Stimmung ist prima und völlig entspannt, neue Freundschaften werden geschlossen. Doch plötzlich gefriert die Stimmung: Auf dem Luxusliner ist es zu einem rätselhaften Mord gekommen. Gerüchte machen schnell die Runde, schließlich gibt es gleich etliche Passagiere, denen die beiden Abiturientinnen einen Mord zutrauen würden. Ein zufällig anwesender Detektiv nimmt mit Eifer die Ermittlungen auf und klärt auch die Frage, ob das Captains-Dinner etwas mit dem Mord zu tun hat und wie es zu dem dramatischen Ereignis kommen konnte.

Proben unter erschwerten Bedingungen

Die Proben für das neue Musical haben mit Beginn des neuen Schuljahres begonnen, konnten aber teilweise nur unter erschwerten Bedingungen stattfinden. „Bandproben, Gesang oder Tanz konnten erst nach Aufhebung der Hygieneschutzmaßnahmen mit zeitlichem Verzug richtig starten“, erläutert Niklas Rodehuth, der die Band leitet. Daher werden auch nicht alle Gesangsstücke live von der Band begleitet.

An der Vorbereitung des Musical sind rund 70 Schüler beteiligt, vom Bühnenbau über die Technik bis hin zu Schauspiel, Gesang und Tanz haben die Schüler viel Energie in das Musical hineingesteckt und alles selber entwickelt. Mit Pausen wird das Musical rund drei Stunden füllen.

Drei Vorstellungen im Hagedornforum

„Smooth Criminal“ wird am Freitag, 17. Juni, um 20 Uhr, am Samstag, 18. Juni, um 19 Uhr und am Sonntag, 19. Juni, um 20 Uhr im Hagedornforum aufgeführt. Eintrittskarten sind zum Preis von 2,50 Euro für Jugendliche und für 3,50 Euro für Erwachsene ab sofort bei der Stadtsparkasse Delbrück, bei Alte Pache, bei „Der Buchladen“ sowie am Gymnasium zu bekommen. Restkarten wird es vermutlich auch noch an der Abendkasse geben.