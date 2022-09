So kommen die Vereine zum Kreisschützenfest nach Boke

Drei Jahre ist es her, seit beim Kreisschützenfest in Husen der Vogel fiel und Heinz Kroos als neuer Kreisschützenkönig jubeln konnte. Gemeinsam mit seiner Frau und Mitregentin Iris musste er dann allerdings viel Geduld aufbringen.

Nun ist es endlich soweit: Die große Altkreis-Schützenfamilie trifft sich zum Kreisschützenfest in Boke. Und alle wollen dabei sein. Folgende Abfahrtszeiten haben die Vereine und Bruderschaften geplant.

St.-Josef-Schützenbruderschaft Anreppen: Treffen am Samstag um 16.30 Uhr im Festzelt in Boke. Am Sonntag ist Treffpunkt an der Grundschule und am Montag 9.30 Uhr vor dem Festzelt. Die Anreise erfolgt an allen drei Tagen privat.

St.-Johannes-Schützenbruderschaft Atteln: Treffen zur Abfahrt ist am Sonntag 12 Uhr am Buswendeplatz.

St.-Johannes-Schützen Delbrück: Teilnahme an allen Tagen am Kreisschützenfest. Alle wichtigen Infos und Busfahrzeiten für die Delbrücker Schützen sind auf der Homepage der Bruderschaft unter www.schuetzen-delbrueck.de zu finden.

Schützenverein Gesseln: Treffen am Sonntag am Vereinsheim Dorfkrug um 11.45 Uhr. Abfahrt des Busses um 12 Uhr. Die Rückfahrt ist für 18.30 Uhr geplant.

Heimatschutzverein Grundsteinheim: Sonntag 11.30 Uhr Abfahrt mit dem Bus. Montag 8.45 Uhr Abfahrt zum Frühschoppen. Die Grundsteinheimer fahren gemeinsam mit den Holtheimer Schützen. Die Rückfahrtzeiten werden jeweils im Bus bekannt gegeben.

Schützenverein Helmern: Die Schützen nehmen mit ihrem Königspaar Tim Böttger und Kea Pottgüter am Festumzug teil. Abfahrt in Helmern ist Sonntag um 11.30 Uhr ab Haltestelle Kaup. Die Rückfahrt ist für 19 Uhr geplant. Montag fährt der Bus um 9.30 Uhr ebenfalls ab Haltestelle Kaup. Eine gemeinsame Rückfahrt ist für den Montag nicht geplant.

Heimatschutzverein Herbram: Abfahrt ist Sonntag 11.30 Uhr ab Schützenhalle.

Heimatschutzverein Holtheim und Spielmannszug Holtheim: Abfahrtszeiten jeweils am Landgasthof Schäfers sind Samstag 15.30 Uhr (Privat-PKW), 11.15 Uhr (Bus) und Montag 8.30 Uhr (Bus).

Schützenverein Holsen-Schwelle-Winkhausen: Samstag Abfahrt ab 16 Uhr, Sonntag Abfahrt ab 12 Uhr. Es werden jeweils die Haltestellen Löseke, Gutland, Alte Schule, Vullhorst, Molkenbergstraße 11 (Königin) und Fretter (Winkhausen) angefahren.

Heimatschutzverein Leiberg: Abfahrt mit dem Bus Sonntag 11.30 Uhr ab Landgasthof Kaiser. Marschiert wird in kompletter Uniform ohne Gewehr. Die Rückfahrt ist für 20 Uhr geplant.

Heimatschutzverein Lichtenau: Abfahrt ist am Sonntag um 11.45 Uhr und am Montag um 7.50 Uhr jeweils an der Begegnungsstätte. An beiden Tagen werden Busse eingesetzt.

St.-Hubertus-Schützenbruderschaft Lippling: Der Bus fährt am Sonntag um 11.45 Uhr ab Poststuben. Die Rückfahrt ist für 19.30 Uhr angesetzt.

St.-Hubertus-Schützenbruderschaft Oberntudorf: Die Abfahrt der Busse erfolgt an allen Tagen ab Haltestelle Meier: Samstag 16.15 Uhr, Sonntag 12 Uhr, Montag 9.30 Uhr. Weitere Infos: www.schuetzen-oberntudorf.de.

St.-Joseph-Schützenbruderschaft Ostenland: Der Bus fährt am Sonntag um 11.30 Uhr an den Haltestellen Fortströer, Wittendorf und Haupt ab. Rückfahrt um 19 Uhr ab Kreisschützenplatz Boke.

Schützenbruderschaft St. Meinolf Schöning: Treffen am Samstag um 16 Uhr am Vereinslokal Schnittker zur Bildung von Fahrgemeinschaften. Zum großen Festumzug am Sonntag wird ein Bus eingesetzt. Abfahrt ist um 12.15 Uhr ab Schnittker, Antreten in Boke auf dem Sportplatz ist um 12.30 Uhr. Die Rückfahrt erfolgt ebenfalls mit dem Bus und ist für 18 Uhr geplant.

St.-Heinrich-Schützenbruderschaft Sudhagen: Der Bus fährt am Sonntag um 11.30 Uhr ab Mehrzweckhalle Sudhagen.

St.-Marien-Schützenbruderschaft Verne: Abfahrt mit dem Bus ist am Sonntag um 12 Uhr ab Haltestellen König, Parkplatz Stukenberg und Böddeker.

St.-Landolinus-Schützenbruderschaft Westenholz: Der Bus fährt am Sonntag um 11.45 Uhr am Schwester-Bonavita-Platz ab. Treffpunkt zum großen Festumzug um 12.30 Uhr auf dem Sportplatz in Boke. Rückfahrt um 19 Uhr.