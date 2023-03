Sperrung der Kaunitzer Straße in Delbrück – Busse fahren anders

Die Sperrung der Kaunitzer Straße zwischen der Einmündung Osterloher Straße und Lipplinger Heide von Montag, 13. März, bis voraussichtlich Montag, 27. März, in der ersten Bauphase und von Dienstag, 28. März, bis zum Donnerstag, 18. Mai, zwischen Osterloher Straße und Zur Alten Kapelle in der zweiten Bauphase hat Auswirkungen auf den öffentlichen Personennahverkehr. Das teilte der Nahverkehrsverbund Paderborn/Höxter (NPH) mit.

Der NPH teilt mit, dass die Sperrung der Kaunitzer Straße in Delbrück Auswirkungen auf den öffentlichen Personennahverkehr hat.

Wie bereits berichtet, wird die L751 zwischen Delbrück und Lippling auf einem Abschnitt von etwa 1,7 Kilometern erneuert. Da alle Linienbusse diesen Abschnitt zwischen Lippling und Steinhorst nicht befahren können, fallen Haltestellen weg und es kommt zu Verzögerungen im Betriebsablauf, teilt der NPH mit.

Die Busse der Linie D1 können den weiteren Angaben zufolge die Haltestellen Lippling, Feuerwehr, Abzweig Steinhorst und Pollkläsener im genannten Zeitraum nicht anfahren. Ersatzweise hält die D1 an der Haltestelle Lippling, Landstraße, die neben der Gaststätte Poststuben in Lippling eingerichtet wird, so der NPH.

Weiter heißt es: Die Linien 448, 441.1 und 442.1 halten nicht an den Haltestellen Lippling, Feuerwehr, Abzweig Steinhorst, Pollkläsener und Möllerflex. Als Ersatz dient laut NPH auch hier die Haltestelle Landstraße. Zudem entfallen den weiteren Angaben zufolge auf der Linie DY 2.2 während der Bauphase die Haltestellen Pollkläsener und Möllerflex.

Zum Ende der ersten Bauphase am 27. März werden die Umleitungsstrecken der Linien 448, 441.1, 442.1 und DY 2.2 erneut angepasst. Der NPH bittet als Verkehrsteilnehmer um Beachtung und Verständnis.