Spielschar des Frauenbundes Delbrück verwandelt Stadthalle in Café de Paris

Dabei stand die Sitzung kurzfristig sogar auf der Kippe: Die fest eingeplante musikalische Begleitung durch das Senne-Duo musste krankheitsbedingt absagen. Ihrem Namen als „Kapelle für alle Fälle“ und eben auch für Notfälle machte die Stadtkapelle alle Ehre. Unter der Leitung von Gregor Hüllmann und mit Gesangseinlagen von Rainer Hippauf sprangen die Musiker kurzfristig ein und verdienten sich die eine oder andere Rakete.

Birgit Lindemann und Karin Korff moderierten das Programm der Spitzenklasse, dem die Närrinnen im Saal sehr aufmerksam folgten. Begrüßen konnte sie auch eine Abordnung des Karnevalverein „Eintracht“ mit dem neuen Prinzen Oliver I. Scheer sowie dem Kranzkönigspaar Mareike und Carsten Strunz an der Spitze. Mareike Strunz ergriff den auch gleich das Wort: „Ich hätte nicht gedacht, dass ich drei Jahre auf diesen Moment warten muss. Drei Jahre auf das, was Karneval ausmacht. Was wäre Karneval ohne Frauen, ohne Garden, ohne Showtänze oder ohne den Frauenkarneval. Die meisten Karnevalsverein wären ohne Frauen aufgeschmissen“, unterstrich sie die Bedeutung von Frauen im Karneval.

Alle Fotos, Events und News zum Karneval in OWL finden Sie auf der großen Übersichtsseite des WESTFALEN-BLATTES.

Prinz Oliver I. Scheer gestand den gut aufgelegten Frauen, dass er vor vielen Jahren schon mal heimlich beim Frauenkarneval reingeschaut hätte. „Dafür habe ich von meiner damaligen Schwiegermutter in spe die dunkelgelbe Karte bekommen. Heute hier sein zu dürfen, erfüllt mich mit Stolz“, freute sich auch der neue Prinz auf die Sitzung des Frauenbundes, allerdings ohne zu ahnen, dass er selber Teil einer der Gesangseinlagen sein würde. Während Claudia Schulte und Vanessa Lindemann unter dem Titel „Typisch Mann“ die Männergrippe gekonnt aufs Korn nahmen, musste Prinz Oliver I. mit überdimensionalem Fieberthermometer auf der Pritsche Platz nehmen. Wahrscheinlich handelte es sich bei den Symptomen allerdings eher um Narrenfieber.

Zwei Gartenfreunde fachsimpeln über ihre grüne Oase und reden doch gekonnt aneinander vorbei (von links): Brigitte Protte und Martina Lahme. Foto: Axel Langer

Beim Frauenkarneval sorgten die Sketche und Gesangseinlagen für einen Lacher nach dem anderen und immer mit einem ordentlichen Augenzwinkern, nie unter der Gürtellinie. „So macht Karneval richtig Spaß“, sagte eine begeisterte Besucherin. Abgerundet wurde die Sitzung von den „Starlights“, die in ihrem Showtanz den „König der Löwen“ präsentierten. Ein echtes Highlight bot die Prinzengarde: Auf ihrer Abschiedstour machten sie auch beim Frauenbund Station. Mit tollem Live-Gesang von Anna Fortmeier und begleitet vom Delbrücker Männerballett bot die Prinzengarde einen umjubelten Auftritt.

Die angebliche Königin von Lichtenstein (Susanne Jüde, von rechts) trifft in einem Sketch ihren Verflossenen (Claudia Schulte) und dessen neue Verlobte (Katharina Voß) wieder. Natürlich gab es so manch lustige Verwicklung und eine überraschende Auflösung. Foto: Axel Langer

Mit einem Präsent verabschiedeten der Frauenbund vier langjährige Aktivposten der Sitzungen. Inge Niggeweg gehörte 40 Jahre zum Team der Spielschar. Annemie Vollmer hängte die Narrenkappe nach 38 Jahren an den Nagel und Angelika Strunz wurde nach 21 Jahren verabschiedet. Viele Jahre hatte Michael Fraune die Frauensitzung als Film festgehalten. Auch er wurde mit viel Beifall verabschiedet.

Zum Abschluss dankte Gertrud Ridder-Menne, Sprecherin des KDFB in Delbrück, der Spielschar zurecht für einen großartigen Abend. „Wir haben in der Pandemie gemerkt, was uns gefehlt hat“, so die Sprecherin. Für die Spielschar aktiv waren: Jutta Engelmeier, Eva Hagenhoff, Hanne Hagenhoff, Susanne Jüde, Ann-Kathrin Kesselmeier, Karin Korff, Martina Lahme, Birgit Lindemann, Marion Lippold, Rita Peitz, Brigitte Protte, Claudia Schulte, Thea Stratmann, Mariele Thiele, Katharina Voß und Marlene Ziebarth. Zum ersten Mal dabei waren Madeline Förster, Vanessa Lindemann und Mona Ulrich.