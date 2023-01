Sportler und Ehrenamtliche aus Delbrück werden wieder geehrt

Nach dreijähriger Corona-Pause lädt der Stadtsportverband Delbrück für Samstag, 28. Januar, wieder zur Sportgala in die Stadthalle ein, um die erfolgreichsten Sportler Delbrücks zu ehren.

Die Tanzgruppe Diwo aus Ostenland tritt im Showteil der Sportgala in der Delbrücker Stadthalle auf.

Die Sportgala beginnt um 20 Uhr. Mitveranstalter ist die Delbrücker Marketinggemeinschaft (Demag). Ausgezeichnet werden der Sportler, die Sportlerin, die Mannschaft und der Ehrenamtliche des Jahres.

„Da wird es einige Überraschungen geben“, verspricht Stadtsportverbandsvorsitzender Bernhard Hoppe-Biermeyer. Ganz bewusst soll nach all den Schwierigkeiten in den vergangenen drei Jahren aber auch kräftig gefeiert werden, heißt es in der Mitteilung.

Dafür sind die Goodbeats eingeladen. Die Band um Frontmann Thilo Pohlschmidt soll bei der Sportgala für Party-Stimmung sorgen. Außerdem tritt die Tanzgruppe Diwo aus Ostenland auf. Karten sind im Vorverkauf erhältlich, per E-Mail an [email protected]