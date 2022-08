St. Johannes Baptist Delbrück: Ausschuss wird wiederbelebt

Damit sollen die Kirchengemeinde St. Johannes Baptist und ihre Aktivitäten in Delbrück wieder deutlich hör-, spür- und erlebbar werden.

Linda Meiwes (32 Jahre) und Richard Römer (44 Jahre) laden aus diesem Grund, zusammen mit dem verantwortlichen Hauptamtlichen, Pfarrer Bernd Haase, Interessierte zu einem Treffen ein: „Wir möchten unsere kirchennahen Gruppierungen und Vereine einladen und ermutigen, sich einzubringen. Aber auch alle anderen Menschen, die Interesse an einem Gemeindeleben in Gemeinschaft haben“, sagt Linda Meiwes. „Ein paar Ideen haben wir schon“, verrät sie. „Natürlich sind wir offen für alle Anregungen, die von denjenigen kommen, die ein aktives Gemeindeleben in Delbrück bereichern und nutzen möchten.“

Das erste Treffen ist geplant nach dem Hochamt am Sonntag, 14. August, eine Anmeldung zur Teilnahme ist nicht erforderlich. Dann werden sich Linda Meiwes und Richard Römer zunächst persönlich vorstellen. Römer: „Ab etwa 11.30 Uhr möchten wir in Pastors Garten in geselliger Runde bei Würstchen und Getränken miteinander ins Gespräch kommen und hoffentlich viele Anregungen aufnehmen.“ Die beiden haben bereits fleißig vorgearbeitet. In einer kleinen Präsentation zeigen sie auf, wie es gelingen kann, die Menschen nach der durch Corona bedingten Pause wieder zusammen zu bringen. „Wir freuen uns schon darauf, an diesem Sonntag viele Menschen wiederzusehen und auch ganz neu kennenzulernen“, bekräftigt Richard Römer. „Wir sind gespannt, was sich nach diesem Treffen entwickeln wird“, so Meiwes weiter.