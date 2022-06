St.-Joseph-Schützenbruderschaft Westenholz zeichnet Mitglieder aus

Delbrück-Westenholz

„Wir freuen uns sehr, in diesem Jahr unser Schützenfest wieder in gewohnter Art und Weise feiern zu können und so den Zusammenhalt stärken zu können“, dankte Brudermeister Christian Knies für das zahlreiche Antreten auf dem Schützenplatz. Unter freiem Himmel konnten die Verantwortlichen der St.-Joseph-Schützenbruderschaft zahlreiche Ehrungen aussprechen.

Von Axel Langer