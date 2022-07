Stadt Delbrück erzielt acht Millionen Euro Überschuss

Von solchen Summen dürften die meisten Kommunen im Kreis Paderborn und darüber hinaus nur träumen: Die Stadt Delbrück hat im vergangenen Jahr 8,1 Millionen Euro mehr in der Kasse gehabt als geplant. Dass die Bäume dennoch nicht in den Himmel wachsen und Bürgermeister und Kämmerin auf die Euphorie-Bremse treten, hat einen einfachen Grund: der Geldregen liegt nicht auf dem Girokonto, sondern wird für schlechtere Zeiten zurückgelegt.

Grund für die deutlich höheren Einnahmen sind die Steuereinnahmen, die bei der Stadt Delbrück verbleiben. So spülten die Unternehmen in der zweitgrößten Stadt im Kreis Paderborn rund 29,2 Millionen Euro in die Stadtkasse – so viel wie noch nie zuvor. Angesetzt waren im Haushalt 4,2 Millionen Euro weniger. Und auch die Einkommenssteuer übertraf – trotz Corona – mit 15 Millionen Euro die Prognose um rund eine Million Euro.