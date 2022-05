Stadt Delbrück zeichnet Johannes „Otti“ Grothoff mit der Ehrennadel in Gold mit Diamant aus

Johannes Grothoff ist am Donnerstagabend mit der Ehrennadel der Stadt Delbrück in Gold mit Diamant ausgezeichnet worden. Damit wird das außerordentliche ehrenamtliche Engagement des 59-Jährigen gewürdigt, der sich seit Jahrzehnten in einer nahezu beispiellosen Art und Weise für die Allgemeinheit, für die Menschen einsetzt, hilft, anpackt, motiviert, Verantwortung übernimmt.

Bürgermeister Werner Peitz überreichte „Otti“ – unter diesem Spitznamen ist Johannes Grothoff überall bestens bekannt – die Ehrennadel in einem kleinen Festakt am Donnerstagabend zu Beginn der Ratssitzung, begleitet von lang­anhaltendem Applaus aller Anwesenden.

Johannes Grothoff, von Beruf Elektro-, Gas- und Wasserinstallationsmeister mit eigenem Betrieb in Delbrück, ist ein absoluter Aktivposten in seiner Heimatstadt. Für die Auszeichnung ist der Leiter der Delbrücker Feuerwehr nun gleich mehrfach „aus der Bürgerschaft heraus vorgeschlagen worden“, unterstrich der Bürgermeister und ergänzte, dass „Otti“ Grothoff in Delbrück und über die Grenzen der Stadt hinaus soziale Fußspuren hinterlassen hat.

Viele Menschen haben diese tiefen Fußspuren gesehen und letztlich deshalb auch den Antrag für diese Verleihung gestellt.

Aus der langen Reihe seines Wirkens ragen die beiden jüngsten Initiativen noch heraus; Stichworte sind hier Hilfsmaßnahmen nach der Flutkatastrophe 2021 im Ahrtal sowie die Gründung der Ukraine-Hilfe Delbrück (gemeinsam mit Henry Kosche und Martin Steffens). Peitz: „Für die Stadt Schleiden in der Eifel und den Ort Altenahr an der Ahr hat Johannes Grothoff 225.000 Euro an Spenden gesammelt, war in mehreren Arbeitseinsätzen selbst vor Ort, hat Heizungen erneuert sowie Elektroverteilungen kostenlos repariert, inklusive Material. Und auch hier ist die Verbindung zur Feuerwehr in Schleiden und Altenahr zu erwähnen, die er ebenfalls in einem hohen Maße unterstützt hat, so wie auch eine Familie, die ihre Fahrzeuge und ihr Haus verloren haben.“

Stichwort Ukraine: In drei Konvois wurden bisher Lebensmittel, Hygieneartikel und Medikamente im Wert von etwa 125.000 Euro in die Ukraine gebracht. Geplant ist Ende Mai ein weiterer Konvoi – wobei unter anderem auch gespendete Schutzkleidung, medizinische Geräte sowie zwei Feuerwehrfahrzeuge nach Lwiw/Lemberg überführt werden sollen.

„Es handelt sich um ein ausgemustertes Fahrzeug als Spende seitens der Stadt Delbrück. Bei dem anderen Fahrzeug wird der Restwert mittels Spenden ausgeglichen“, erläuterte Peitz.

Bereits Anfang der 90er Jahr hat Grothoff sich für die Organisation von Spenden für das Waisenhaus in Cauas/Rumänien eingesetzt und war darüber hinaus selbst dort kostenlos tätig, unter anderem für die Erneuerung der Dachrinnen und die komplette Sanitär-Installation der Wasch-, Dusch und Toilettenräume.

Der Bürgermeister ergänzte: „Um das Bild weiter abzurunden, ist zu erwähnen, dass Johannes Grothoff einen Arbeitseinsatz in Asmara in Eritrea (Ostafrika) durchgeführt hat. Er hat dort in einem Hospital die Räume für eine gastroente­rologische Lehrpraxis kostenlos renoviert, Feuerwehren in Eritrea, Tansania und Kenia mit Feuerwehrschutzbekleidung unterstützt, die er unter anderem bei einer Firma aus dem Hochsauerlandkreis eingeworben hat. Außerdem macht sich ‚Otti‘ Grothoff auch stark für die Obdachlosenhilfe in Paderborn.“

Grothoffs ehrenamtlicher Einsatz reicht inzwischen 40 Jahre zurück: Von 1982 bis 1988 war er Rettungstaucher bei der DLRG. Außerdem war er Gründungsmitglied des Tauchsportvereins WLS (Wasser-Luft-Spaß) Delbrück. Bereits seit 1983 ist er Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Delbrück. 2001 wurde er zum Leiter der Jugendfeuerwehr, 2002 zum stellvertretenden Löschzugführer und 2017 zum Leiter der Gesamtwehr ernannt.

Im Januar 2022 konnte Johannes Grothoff 35.000 Euro Geldspenden an verschiedene Personen im Ahrtal aushändigen, die die Hochwasserschäden aus eigener Tasche bezahlen müssen, da sie keine Elementarversicherung besitzen. Auch Sigrid Jäger (Foto) wurde unterstützt. Grothoff (links) und Andreas Kemper, Kassierer der Delbrücker Schützen (im Bildhintergrund), übergaben eine Geldspende der Delbrücker Schützenbruderschaft Foto: Axel Langer

Seit 1989 engagiert sich „Otti“ auch im erweiterten Vorstand (Elferrat) des Karnevalvereins Eintracht von 1832 e.V. und stand der Eintracht auch als Kranzkönig (2013) vor. Man kennt ihn ferner als Musiker (Gesang, Gitarre), Teil des Duos „Delbrücker Zündelmänner“ (mit Ralf Schadwinkel), als Mitglied des Spielmannzuges „Frei weg“ Delbrück sowie als Mitorganisator von Konzertveranstaltungen, wie etwa beim gemeinsamen öffentlichen Weihnachtssingen.

„Wir wissen natürlich, dass das alles und mehr nicht selbstverständlich ist und sind sehr dankbar und glücklich über Deinen Einsatz, mit dem Du die Welt um uns herum einfach ein kleines Stückchen besser werden lässt“, zog der Bürgermeister ein Fazit.

Der Geehrte selbst sagte jetzt: „Danke! Vielen Dank an alle, die immer mitgeholfen haben, die anpacken, um solche Ziele zu erreichen. Mein Dank gilt auch denen, die mich vorgeschlagen haben. Ich bin mächtig stolz auf diese Auszeichnung.“