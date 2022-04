Stadt- und Spargelfest in Delbrück: Schlemmen, Feiern, Einkaufen!

Foto:

Samstag, 21. Mai

Spargelmarkt, Spargelverkauf und Schlemmermeile auf dem Wiemenkamp:

- 11.30 Uhr Oldtimerrallye

- 12.30 Uhr Eröffnung des Festes; Auftritt der Tanzgruppe Diavolos

- 13.30 Uhr „Skyfall“-Show der Showtanzgruppe „Sunny Girls“

- 15 Uhr Eintreffen der Oldtimer

- 15 bis 16 Uhr Auftritte der „Tanzfabrik Welslau“

- 16.45 Uhr Vogelschießen der Jungschützen

- 17.45 Uhr Vogelschießen

- 19.30 Uhr Rio-Tanzshow der „Diwos“ aus Ostenland

- 20 Uhr Partyspaß mit DJanik und Mr. Sax

- viele Geschäfte in der Innenstadt sind bis 19 Uhr geöffnet



Sonntag, 22. Mai

Spargelmarkt, Spargelverkauf und Schlemmermeile auf dem Wiemenkamp:

- 11 Uhr Sonntagskonzert der Musikjugend des MV Cäcilia Ostenland

- 12.30 bis 14 Uhr sowie 17.30 bis 19 Uhr Lounge-Musik mit DJ Rene

- 14 bis 17 Uhr Duo „Saitenlage“



- In der autofreien Innenstadt (Oststraße, Thül­ecke, Lange Straße und Einmündungsbereiche) sind die Geschäfte von 13 bis 18 Uhr verkaufsoffen

- Familienmeile Neustadt im Bereich Euronics Kersting und Goofie‘s Grunewald

- Platzkonzerte und weitere Liveauftritte verschiedener Musikgruppen und Künstler (bei Koch, bei Dunschen; in der Innenstadt)

- Kinderprogramm

- Modenschau Cafés und Gartencafé in Pastors Garten

- Büchereiflohmarkt

- Biergärten