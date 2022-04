Stadtrallye: Delbrück zu Fuß erkunden

In Delbrück gibt es ein neues Bewegungsangebot für Kinder und Familien – die Delbrücker Stadtrallye. Eltern, Großeltern, Kinder oder ganze Kindergruppen können nun spielerisch ihren Wohnort näher kennenlernen und markante Orte zu Fuß in der Stadt entdecken.

Kostenlose Broschüre in einer Auflage von 3000 Exemplaren aufgelegt – Projekt „Gesunde Kommune“

Ideengeberin Katharina Voth (Mitte), Bürgermeister Werner Peitz und KSB-Präsident Diethelm Krause (rechts) stellten die Broschüre und das Konzept der Delbrücker Stadtrallye vor. Die Jungs Tim, Linus und Jan-Hendrik (auf der Treppe von links) waren die ersten „Testpersonen“. Die Stadtrallye ist besonders geeignet für Kinder im Grundschulalter; Kinder im Kindergartenalter sollten von Erwachsenen begleitet werden, da Lesekompetenz in den Aufgaben erforderlich ist.

Konzipiert wurde die Stadtrallye von der Stadt Delbrück in Zusammenarbeit mit dem Kreissportbund (KSB), dem Kreis Paderborn und der Techniker Krankenkasse. Die Fäden der Umsetzung zog Katharina Voth, pädagogische Fachkraft im KSB-Kindergarten Delbrück, Ideengeberin und Organisatorin.

Die Stadtrallye gibt es kostenlos als Heft (DIN A 4) zum Ausfüllen im Rathaus, Lange Straße, in einer Prospektbox vor dem Rathaus oder auch online auf der Homepage der Stadt www.delbrueck.de sowie auf der KSB-Seite (Gesunde Kommune) unter www.ksb-paderborn.de

Die Stadtrallye ist nicht an Zeiten gebunden und umfasst neun Stationen. Gestartet wird am Rathaus. Dann geht es weiter zur Stadthalle, zum Wiemenkamp, zum Kirchplatz mit der Pfarrkirche St. Johannes Baptist und zur Bücherei, anschließend geht es weiter zum Alten Markt und von dort aus zum Musikerheim der Stadtkapelle Delbrück und zum Hallenbad. Als letzte Station ist der Abenteuerspielplatz am Nordring hinter dem Hallenbad anzusteuern, auf dem sich die Kinder dann noch austoben können.

Zu allen Stationen sind Fragen zu beantworten, Aufgaben zu erfüllen, es darf auch schon mal etwas gemalt werden.

„Aufgrund der Fragen und Aufgaben eignet sich die Stadtrallye besonders für Grundschulkinder, da auch Lesekompetenz erforderlich ist. Jüngere Kinder benötigen Hilfe von einem Erwachsenen“, erläutert Katharina Voth.

Entdecker-Urkunde zum Ausschneiden

Auf der Rückseite der Stadtrallye-Broschüre ist eine Entdecker-Urkunde zu finden. Nach erfolgreicher Teilnahme können Kinder die Urkunde ausschneiden und an der Info im Rathaus mit einem Wappenstempel der Stadt Delbrück abstempeln und von einer Mitarbeiterin unterschreiben lassen.

Bürgermeister Werner Peitz und der Präsident des KSB Paderborn, Diethelm Krause, hoffen, dass die Delbrücker Stadtrallye gut angenommen wird. Wenn alle Stationen besucht werden, sind es etwa zwei Kilometer, die zu Fuß zurückgelegt worden sind.

„Ziel ist es, Kinder und Erwachsene in Bewegung zu bringen. Und obendrein ist es noch ein gutes Stück Heimatkunde“, wünscht Initiatorin Katharina Voth allen Teilnehmern viel Spaß.