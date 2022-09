Stadtsparkasse Delbrück schließt Filiale in Ostenland

Die Stadtsparkasse Delbrück schließt zum 30. November die Geschäftsstelle in Ostenland. Das hat die Bank am Donnerstagnachmittag mitgeteilt.

„Die Akzeptanz für die Nutzung von kontaktloser Kartenzahlung, mobilem Bezahlen per Handy oder Sparkassen-App hat unter den Corona-Bedingungen deutlich gewonnen. Die Digitalisierung hat ihren Weg fortgesetzt. Die Besuchszahlen der Sparkassen-Geschäftsstellen sind deutschlandweit in den vergangenen Jahren weiter gesunken“, erläutert der Vorstandsvorsitzende Olaf Kiefer, „wir beobachten eine kontinuierlich sinkende Besuchsfrequenz unserer Filialen. Sofern unsere Kunden Bargeld benötigen, können sie dies an allen Automaten der Sparkassen und auch der örtlichen Volksbank Delbrück-Hövelhof abheben.“ Das funktioniere bereits seit Jahren erfolgreich in anderen Orten.

Die Geschäftsstelle in Westenholz werde vom 30. September an als SB-Filiale weiter betrieben, so Olaf Kiefer weiter. „Nach der technischen Fusion zur neuen Sparkasse Paderborn-Detmold-Höxter im nächsten Jahr bieten sich für unsere Kunden weitere Möglichkeiten. Kann bei diesen Geschäftsstellen bislang bereits schon Bargeld an den Geldautomaten abgehoben werden, so können die Kunden der Stadtsparkasse ab dem Zeitpunkt alle Leistungen unserer neuen Sparkasse künftig auch in Hövelhof, Salzkotten oder Elsen in Anspruch nehmen“, heißt es in der Pressemitteilung. Flexible Beratungszeiten auch außerhalb der Servicezeiten sollen angeboten werden. Insbesondere die Nachmittags- und Abendstunden würden gerne genutzt.