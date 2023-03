Stadtsportbund Delbrück trauert um Lothar Kampmeier

Die Delbrücker Sportfamilie trauert um Lothar Kampmeier. Der Ostenländer starb am Samstag nach langer Krankheit im Alter von 82 Jahren. Bis zuletzt war er Mitglied im Vorstand des Stadtsportverbandes (SSV) Delbrück – und das ununterbrochen schon seit 1991.

Er ist damit das dienstälteste Vorstandsmitglied in der Geschichte des SSV Delbrück. 1991 war er auch „Sportler des Jahres“ in Delbrück. 2014 ehrte ihn der Stadtsportverband als „Ehrenamtlichen des Jahres“. Dabei war es nie sein Ding, im Vordergrund zu stehen. Lieber wirkte er im Hintergrund mit und kümmerte sich darum, dass vorne alles lief.

Als Aktiver lief er, spielte Fußball, Tischtennis, Tennis und Schach. Bei den Tennis-Stadtmeisterschaften waren er und seine Frau Rosa Seriensieger. In den vergangenen Jahren fuhr er sehr viel mit dem Fahrrad. Im Stadtsportverband kümmerte er sich bevorzugt sich um die Organisation von Stadtmeisterschaften und Ehrungen. Insbesondere die Tennis- und Tischtennis-Meisterschaften trugen seine Handschrift.

„Der Sport in Delbrück, der Stadtsportverband und auch ich persönlich verdanken ihm unendlich viel. Er war in seinem Engagement immer und wirklich ausnahmslos ein Muster an Zuverlässigkeit“, beschreibt SSV-Vorsitzender Bernhard Hoppe-Biermeyer seinen langjährigen sportlichen Wegbegleiter.