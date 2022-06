Stadtsportverband Delbrück bietet Feriencamp an

Delbrück

Zum Ende der Sommerferien bietet der Stadtsportverband (SSV) Delbrück erstmals ein sportliches Feriencamp für alle Kinder von 1. bis zum 6. Schuljahr in Lippling an. Jeden Tag von 9 bis 17 Uhr stehen sportliche Angebote in der Sporthalle und in der Natur auf dem Programm: unter anderem Wanderungen, Trampolinspringen, (Ball-)Spiele und Wasserspiele.