Stadtsportverband Delbrück will junge Menschen für Vorstandsarbeit gewinnen

Mit dem Sportförderpreis 2023 wird ein Jugend-Team (J-Team) unterstützt, das zu allen Vorstandssitzungen des Stadtsportverbandes eingeladen wird und so behutsam an Vorstandsarbeit herangeführt wird. Den Förderpreis übergab Olaf Kiefer von der Stadtsparkasse Delbrück (von links) an Johanna Sandbothe, als erstem Mitglied des J-Teams und den Vorsitzenden des Stadtsportverbandes, Bernhard Hoppe-Biermeyer.

Foto: Axel Langer