Standarte zieht weiter nach Meerhof

Delbrück-Boke

Kreisschützenoberst Reinhard Mattern aus Büren war am letzten Tag des Kreisschützenfestes in Delbrück-Boke die Freude über die rundum gelungene Großveranstaltung anzumerken: „Wir haben vier wunderschöne Tage in Boke verlebt. Der Zug bleibt nicht stehen. Es geht in Meerhof weiter.“

Von Axel Langer