Steinhorster Schützen feiern mit Frank und Sabine Hermelingmeier

„Wir haben soviel zusammen gemacht, das hätte man in einem Jahr gar nicht alles schaffen können. Der heutige Tag ist für uns der absolut krönende Höhepunkt“, strahlt das Steinhorster Königspaar Frank und Sabine Hermelingmeier.

Genau 1099 Tage mussten sie sich seit dem Königsschuss gedulden und gaben nun mit ihrem Hofstaat richtig Vollgas. „Unser Dank gilt unseren Nachbarn, die ganz toll gekränzt haben und unserem kreativen Hofstaat, die immer eine Überraschung für uns parat hatten“, freuten sich die Regenten.

Zu den Überraschungen zählte auch ein Countdown, der während der vergangenen Woche vor dem Fest in den sozialen Medien an jedem Tag ein neues Foto des Hofstaats zeigte. „Es gab viele Reaktionen, die uns sehr zu Herzen gegangen sind. Vielen Dank dafür“, war Frank Hermelingmeier die Vorfreude auf die große Parade nach einem schon stimmungsvollen Samstag deutlich anzusehen.

Statt des Oldtimertreckers, der gelegentlich auf dem Hof Hermelingmeier noch zum Einsatz kommt, fuhr der Hofstaat in mehreren prächtigen Kutschen auf. Königin Sabine Hermelingmeier zog in einem silbergrauen Traum aus Tüll, Stickereien und glitzernden Pailletten die bewundernden Blicke der Schützenfestgäste auf sich. Mit langer Schleppe und schulterfrei war die Königin ganz auf Hochsommer eingestellt.

Auch bei die Hof­staatdamen sparten die Paradenbesucher nicht mit Beifall. Die Damen brillierten in tollen, fliederfarbenen sowie in königsblauen Kleidern mit hellen Blumenapplikationen. Am heutigen Montag ermitteln die Steinhorster Schüzten den Nachfolger von Frank Hermelingmeier.