Stimmungsvoller Abend der Versöhnung in St. Johannes Baptist Delbrück

Momente der Ruhe und Besinnung stehen im Mittelpunkt dieses Abends der eucharistischen Anbetung, der der Versöhnung mit Gott und den Menschen gewidmet ist. Wer möchte, kann dort den Alltag loslassen, Kraft und Trost schöpfen, eine Kerze entzünden, eine Stunde bei Jesus verweilen und sich spirituell auf das Geheimnis des Weihnachtsfests 2022 vorbereiten.

Sr. Anna Mirijam Kaschner, Missionsschwester vom Kostbaren Blut und Generalsekretärin der Nordischen Bischofskonferenz Kopenhagen, wird an dem Abend die Katechese halten. Im Anschluss steht sie auch für Fragen oder ein Gespräch zur Verfügung.

Neben Glaubensgesprächen wird den Besucherinnen und Besuchern am Abend der Versöhnung ein weiteres Angebot unterbreitet. So ist nach dem etwa eine Stunde dauernden Hauptteil der Empfang des Sakramentes der Versöhnung möglich. Es stehen ausreichend Priester zur Verfügung, auch in polnischer Sprache. Solange Beter anwesend sind, können Glaubensgespräche geführt werden. Am Hauptportal, darauf weist die Kirchengemeinde hin, werden die ganze Zeit über Heißgetränke gereicht.