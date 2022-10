Straußenfarm aus Delbrück klagt gegen Landwirtschaftskammer

Nicht so kompromissbereit wie die Kreisverwaltung Paderborn im Juni zeigte sich die Landwirtschaftskammer gegenüber den Inhabern der Straußenfarm Daniel in Delbrück. Sie forderte Entschädigungen und freiwillige Beihilfe zurück, die nach einem Ausbruch der Geflügelpest im Frühjahr 2021 gezahlt worden waren. Dagegen klagte die Betreiberfamilie der Delbrücker Farm.

Auf einem Nachbarhof war am 22. März die Seuche ausgebrochen. Es wurden Sperrbezirke eingerichtet und zahlreiches Geflügel getötet. Für den Hof mit den großen exotischen Laufvögeln gab es auf Antrag eine Befreiung mit Auflagen von der Aufstallpflicht. Am 4. April wurde von dort jedoch ein verendetes Tier gemeldet. Die Untersuchung der von Veterinärdirektorin Dr. Marie-Elisabeth Bölling angeordneten Proben der 19 vorhandenen Tiere ergab drei positive Fälle und acht, in denen das Virus nur schwach nachgewiesen wurde, was auf eine frische Infektion hindeutete. Der gesamte Bestand wurde daraufhin gekeult. „Bestandsräumung“ heißt das amtlich.