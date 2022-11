Sudhagen beherbergt Familienkirche

Gut sechs Monate Entwicklungszeit waren notwendig: Jetzt stehen das Konzept und der erste Termin. „Wir feiern den Start unserer Familienkirche am 6. November in Sudhagen“, freut sich Vikar Mike Lambrecht.

Zusammen mit Gemeindereferent Christof Stracke und einem zwölfköpfigen Team Ehrenamtlicher aus verschiedenen Gemeinden des Pastoralverbunds wurde erwogen, geplant und vorbereitet. „Lass uns lachen!“ lautet der Titel für diesen Sonntagvormittag, der um 10.30 Uhr in St. Elisabeth beginnt. Lego-Aktion, eine Messe mit Kirchenclown, Bilderbuchkino, Chillzone und XBox erwarten die Gäste, aber auch Livemusik und Mitmachlieder sowie Verpflegung.

Ergebnis der Zukunftswerkstatt

Dass es eine Familienkirche geben soll, ist eines der Ergebnisse der Zukunftswerkstatt „Gottesdienst und Familie“, zu der der Pastoralverbund alle Interessierten im März eingeladen hatte. „Wir wollen den Familien, die ihren Glauben im Lebensalltag verankern möchten, einen eigenen Erlebnis- und Schutzraum bieten. So haben sie die Möglichkeit, Gemeinschaft im christlichen Sinne zu erleben und zusammen mit ihren Kindern den Glauben zu entdecken und mit uns zu leben“, beschreibt Christof Stracke den Antrieb für die Planungen. Auch auf Seiten des pastoralen Teams sind solche Überlegungen wichtig. „Wir dürfen uns in Anbetracht schwindender Personalressourcen wie Gemeindemitglieder nicht verzetteln und müssen Initiativen sowie Energie verstärkt bündeln. Die Familienkirche ist ein Angebot, das auf Jahre gesichert vom Team begleitet werden kann“, sagt Stracke.

Geschützter Raum

Natürlich richtet sich die Familienkirche an alle Familien. Im Fokus stehen aber ganz bewusst Eltern mit Kindern ab fünf Jahre bis zum Teenie-Alter. Denn gerade für sie ist es ein besonderer Schritt, ihre Eltern in den Gottesdienst zu begleiten. Und eine Herausforderung für Zelebranten, auf sie zuzugehen. Wort- und Musikwahl, aber auch das Rahmenprogramm können und dürfen heutzutage ein neues sein. Die sehr helle Pfarrkirche St. Elisabeth in Sudhagen sei für die Familienkirche ideal geeignet – auch, wenn Sudhagen nicht in der Mitte des Pastoralverbunds gelegen ist. Denn das modern und barrierefrei ausgestattete Pfarrheim grenzt direkt an die Kirche an. Es bietet einen geschützten Gartenbereich, in dem sich auch Kleinkinder frei bewegen können.

Bis zum Jahresende werden Einzeltermine für die Familienkirche benannt. Ab Januar 2023 sollen dann immer am ersten Sonntag eines Monats Familien-Messen mit attraktiver Live-Musik gefeiert werden. An jedem dritten Sonntag ist bei ausreichenden Kapazitäten ein Familien-Wortgottesdienst vorgesehen, der sich in verschiedene Altersgruppen aufteilt: Kleinkinder bis zur 1. Klasse, Grundschule bis Klasse 5/6 und darüber hinaus.

Ort zum Kennenlernen

Alle Beteiligten hoffen, Familien mit Kindern mit diesem frischen Programm zum Mitmachen begeistern zu können. Das Programm soll sich nicht nur auf Messen und Gottesdienste beschränken. Vorgesehen sind auch Aktionsnachmittage, Ausflüge und Familienwochenenden. „Die Familienkirche will ein verbindliches und gesichertes Angebot für Familien im Pastoralverbund Delbrück-Hövelhof mit echtem Kennenlern-Charakter unterbreiten. So wollen wir auch die vor Ort bestehenden Initiativen ergänzen“, wünscht sich Gemeindereferent Stracke. Auch die Kirchenvorstände begrüßen die Familienkirche. Sie geben das notwendige Geld dafür.