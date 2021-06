Sudhagen wächst in nördliche Richtung

Hagen

Am südlichen Sudhagener Ortsausgang wird sich in naher Zukunft baulich einiges tun: Der SV Sudhagen will – wie berichtet – auf einem Gelände östlich der Schlinger Straße am Friedhofsweg ein neues multifunktionales Sportgelände bauen. Der Bedarf dafür ist völlig unstrittig. Quasi gegenüber, westlich der Schlinger Straße und nördlich der Rixelstraße, plant die Stadt Delbrück im neuen Bebauungsplan „Lipshof“ einen Kindergarten sowie ein kleines Baugebiet mit etwa 13 Bauplätzen.

Jürgen Spies