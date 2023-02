Super-Sause zum Start in den Karneval im Delbrücker Land

Zum echten Stimmungstest entwickelt sich die Karnevalsparty, die der Delbrücker Karnevalsverein „Eintracht“ und die Ostenländer Feuerwehr am Samstag, 4. Februar, im Sport- und Kulturzentrum Ostenland veranstalten. Bereits zum 46. Mal sorgt die Karnevalsparty für jecke Partystimmung und heizt den Karnevalisten zum Auftakt des Sitzungskarnevals im Delbrücker Land ordentlich ein.

Eine attraktive Mischung aus Tanz, Gesang und Show bietet die Karnevalsparty im Ostenländer Sport- und Kulturzentrum. Der Karnevalsverein „Eintracht“ und die Ostenländer Feuerwehr organisieren die Gemeinschaftssitzung, die in diesem Jahr von der Delbrücker Prinzengarde eröffnet wird.

Die Gemeinschaftssitzung bietet eine bunte Palette heimischer Künstler sowie auswärtiger Sänger und Comedians. Sängerin Deneeze, Mike Münnich als „Mike der Bademesiter“, hochkarätige Garde- und Showtanzauftritte sowie die Solomariechen Esther Grothoff und Rebekka Jostwerner stehen auf dem Programm.

Musikalisch begleitet der Musikverein „Cäcilia“ Ostenland die Karnevalsparty. Auf der Bühne werden auch Prinz Christian I. Hartmann sowie das Kranzkönigspaar Mareike und Carsten Strunz und Kinderprinz Matts Carl Wulf I. Platz nehmen. Einlass ist ab 19.01 Uhr. Die Sitzung beginnt um 20.01 Uhr. Der Eintrittspreis beträgt sieben Euro. Tickets sind ausschließlich an der Abendkasse erhältlich. An die Gemeinschaftssitzung schließt sich die Karnevalsparty mit DJ an.