Kreuztracht am Karfreitag: Tausende folgen in Delbrück dem Kreuz

Nachdem coronabedingt die Kreuztrachten in den Jahren 2020 uns 2021 ausfallen mussten, wird die Pfarrgemeinde St. Johannes Baptist Delbrück am Karfreitag diese fast 350-jährige Tradition als Höhepunkt der im Delbrücker Land bedeutenden Kreuzverehrung wieder aufnehmen. Zur Kreuztracht werden mehrere tausend Gläubige erwartet, die dem Kreuzträger, der unter einer Maske wie immer anonym bleibt, auf dem Weg zur Kreuzkapelle folgen, singen und beten.

Beginn ist um 10 Uhr in der Pfarrkirche; von dort nimmt die Kreuztracht mit dem Kreuzträger ihren Weg durch die Stadt Richtung Friedhof/Ostenländer Straße. Dort werden auf dem Weg hoch zur Kreuzkapelle die Sieben Fußfälle gebetet.

Traditionell hält ein Mitglied des Jesuitenordens die Predigt an der Kreuzkapelle. In diesem Jahr ist das Pater Martin Löwenstein aus Bonn. Pater Löwenstein trat 1980 in den Jesuitenorden ein. Er studierte Theologie, Philosophie, Politikwissenschaften und Volkswirtschaft. 1990 wurde er in Frankfurt zum Priester geweiht. Seine bisherigen Aufgaben waren: Religionslehrer am Hamburger Sankt-Ansgar-Gymnasium, Dozent an der Bischöflichen Akademie des Bistums Aachen, Verwaltungsleiter in Sankt Georgen und Hochschulseelsorger in Frankfurt und Göttingen. Von 2009 bis 2017 war er in Hamburg als Pfarrer am Kleinen Michel (St. Ansgar) tätig. Seit 2017 ist er Rektor (Kollegsleiter) des Aloisiuskollegs in Bonn-Bad Godesberg.

Blick in die Oststraße, hier eine Aufnahme aus dem Jahr 2019. Über die ganze Länge und Breite der Straße, singend und betend, folgen die Gläubigen dem anonymen Kreuzträger. Foto: Jürgen Spies

Pfarrer Bernd Haase blickt in den aktuellen Pfarrnachrichten des Pastoralverbundes Delbrück-Hövelhof einige Stunden voraus: „Vielleicht kann gerade in diesen unsicheren und stürmischen Zeiten unsere Kreuztracht eine starke Gebetsdemonstration für Frieden und Versöhnung und der Verbundenheit mit den leidenden Menschen in der Ukraine sein.“

Termine am Karfreitag in Delbrück (sofern nicht anders angegeben in der Pfarrkirche): 8 Uhr Beichtgelegenheit (Pastor Drüker), 10 Uhr Kreuztracht, 15 Uhr Liturgie vom Leiden und Sterben des Herren (Pfarrer Haase), danach Beichtgelegenheit (Pater Löwenstein und Pfarrer Haase), 19 Uhr Kreuzfeier mit Predigt, 21 Uhr Komplet (Kreuzkapelle).

