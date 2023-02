Tausende Narren in Delbrück zum Jubiläum erwartet

Ganz im Zeichen des 50. Kinderumzugs steht am Sonntag, 19. Februar, der Karneval im Delbrücker Land. Tausende kleine und große Teilnehmende werden zum Jubiläum ab 14.01 Uhr erwartet. Ab etwa 16 Uhr folgt in der Stadthalle die Kindersitzung. Dabei ist der vordere, bühnennahe Bereich der Stadthalle mit Bänken ausgestattet, die für die teilnehmenden Kinder des Zuges reserviert sind.

Erst zum Kinderzug, dann zur Kindersitzung in die Stadthalle

Der neue Kinder- und Jugendelferrat des Karnevalverein Eintracht lädt im Anschluss an den Kinderzug zur Sitzung von Kindern für Kinder in die Stadthalle ein. Aus dem Damenelferrat werden sie von Kristina Neuber (links), Katharina Rübbelke (rechts vorne) und Anna Fortmeier (rechts hinten) begleitet.

Gemeinsam mit den Betreuerinnen Katharina Rübbelke, Anna Fortmeier und Kristina Neuber hat der neu formierte Kinder- und Jugendelferrat des Delbrücker Karnevalverein Eintracht ein buntes Programm für Kinder vorbereitet.

Der noch amtierende Kinder- und Jugendprinz Mats Carl I. Wulf hat bereits die Sessionsorden an den Kinderelferrat verteilt, in dem neben elf neuen Gesichter sieben karnevalerfahrene Kinder- und Jugendliche auf der Bühne Platz nehmen werden. Der Kinderelferrat wird auch durch das Programm führen. Der Eintritt zur Kindersitzung in der Stadthalle ist frei.

Dem neuen Kinder- und Jugendelferrat gehören an: Torben Brinkmeyer, Linus Brinkmeyer, Mads Meier, Maximilian Lahme, Moritz Rübbelke, Mika Süggeler, Malte Süggeler, Jayden Sundermeier, Mats Carl Wulf, Jonah Kruse-Fecke, Hannes Fecke, Steffen Heihoff, Leo Horletz, Mats Hünemeier, Jannik Schröder, Tim Braumeier, Adrian Jüde und Felix Westerhorstmann.