Delbrück

„Wir sind hier an einem kleinen und schon älteren Pumpwerk. Zwei Pumpen pumpen das Abwasser von rund 25 Gebäuden auf ein höheres Niveau, so dass dies von selber bis zum nächsten Pumpwerk fließen kann. Gab es in der Vergangenheit ein Problem, leuchtete ein rotes Lämpchen, dass der Wartungsdienst erst gesehen hat, wenn er alle paar Tage vor Ort war“, erläutert Dirk Ottensmeier, Leiter des Abwasserwerks der Stadt Delbrück. Nun wurde die kleine Pumpstation mit Sensoren ausgestattet, die Störungen direkt an das Prozessleitsystem des Abwasserwerkes meldet.

Von Axel Langer