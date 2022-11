Teckelgruppe Delbrücker Land feiert 40-jähriges Bestehen nach

Etliche Gründer sind bereits verstorben. Der Vorstand hat alle Mitglieder anlässlich des Jubiläums zu einem deftigen Schnitzelbuffet einladen. Nach dem Essen ließ die jetzige Schriftführerin, Doreen Bense, die vergangenen Jahre Revue passieren und berichtete, was in den 40 Jahren das Gruppenleben geprägt hat.

Ein Highlight war beispielsweise im August 1999 das weltgrößte „Mensch ärger Dich nicht“-Spiel, über das Fernsehen und die örtliche Presse berichteten. Die Spielfläche hatte 509,63 Quadratmeter. Die Spielfiguren waren Menschen in entsprechenden Kostümen. Am Ende fand sich die Gruppe mit dieser außergewöhnlichen Aktion im Guinness-Buch der Rekorde wieder.

Die Gruppe wuchs und wuchs und zählt heute mehr als 320 Mitglieder aus dem In- und Ausland und zählt sie zu den mitgliederstärksten der Bundesrepublik. Die Teckelgruppe Delbrücker Land ist eine der vielen Gruppen im Deutschen Teckelklub von 1888 und gehört zum Landesverband Westfalen.

Die Gruppe hat zur Zeit 25 aktive Züchter, die Teckel in allen drei Haararten und Größen großziehen. Viele Mitglieder sind Jagdscheininhaber und daran interessiert, dass ihre Vierbeiner an jagdlichen Prüfungen teilnehmen. Allein im Jahr 2021 wurden 20 jagdliche Prüfungen mit 95 geprüften Hunden durchgeführt, wovon 89 Vierbeiner bestanden.

Es werden zahlreiche Veranstaltungen und Prüfungen angeboten, die sehr gern angenommen werden – so zum Beispiel Zuchtschauen, Juniorhandling, Welpenstunden, Junghundestunden, Begleithundeprüfungen und die erwähnten jagdliche Prüfungen in vielen Bereichen.

Da das Gruppengelände für die Veranstaltungen teilweise zu klein ist, dürfen die Teckel auch in dem gegenüberliegenden Industriegebiet samstags am Nachmittag üben, wofür der Vorstand sehr dankbar ist.

„Ohne die vielen aktiven Mitglieder, die sich ehrenamtlich einbringen, wäre der Verein nicht das, was er heute ist und viele Aktivitäten könnten nicht durchgeführt werden. Hierfür ein herzliches Dankeschön an alle fleißigen Helfer im Hintergrund“, so der Verein in seinem Jahresbericht getreu dessen Motto: „Alles für den Dackel und seine Besitzer“.