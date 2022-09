Teckelgruppe Delbrücker Land wächst auf 320 Mitglieder

Mit 320 Mitgliedern ist die Teckelgruppe Delbrücker Land im Deutschen Teckelklub 1888 eine der mitgliederstärksten Gruppen in ganz Deutschland. In Boke hat nun die Jahreshauptversammlung stattgefunden.

Der Verein wurde 1981 aus der Taufe gehoben und besteht somit nun 41 Jahre. Das 2021 nicht gefeierte Jubiläum wurde mittlerweile im September nachgeholt. Hauptzuchtwart Franz Schubert teilte mit, dass im vergangenen Jahr 13 Würfe mit 78 Welpen durch die Zuchtwarte der Gruppe abgenommen wurden. Als weitere Zuchtwarte kamen Claudia Steinhage und Marion Schubert neu hinzu. Vierter Zuchtwart ist nach wie vor Franz-Josef Vögeler.

Der Obmann für das Gebrauchswesen, Heiko Büscher, sprach über die Schwierigkeiten, die durch die Pandemie entstanden waren. Das änderte sich im Laufe des Jahres, so dass doch noch 20 verschiedene jagdliche Prüfungen durchgeführt werden konnten. Vier Begleithundeprüfungen konnten im Herbst 2021 erfolgreich auf die Beine gestellt werden, wie die Obfrau für das Begleithundewesen, Claudia Steinhage, berichtete. Als neue Traineranwärterin kam Doreen Sophie Pickert zum Ausbilderteam dazu.

Vorsitzende Heike Honsalek berichtete über die erfolgreiche Sommerzuchtschau im August vergangenen Jahres, die auf dem Vereinsgelände stattfand. Trotz der Corona-Auflagen und Einschränkungen wurden 39 Teckel bewertet. Da die Hallenmieten sehr hoch seien, fand auch in diesem Jahr die Jubiläumszuchtschau auf dem Vereinsgelände in Boke statt.

Silke Büscher, Obfrau für die Jugendarbeit, berichtete, dass die Jugendarbeit im Jahr 2021 den Coronamaßnahmen zum Opfer fiel. Auf der letztjährigen Sommerzuchtschau belegte in der Altersklasse 2 Merle Lammert mit dem Rauhaarteckel „Ella von Goldlöckchens Teckelzucht“ den 1. Platz und Jette Büscher mit dem Langhaarteckel „Matteo von der Birkengasse“ Platz 2. Auf der Zuchtschau der Gruppe Gronau-Epe belegte Jette Büscher mit dem Rauhaarteckel „Ionna vom Gesselner Feld“ in der Altersklasse 2 den 1. Platz und Merle Lammert mit „Ella von Goldlöckchens Teckelzucht“ den 2. Platz. Der Tagessieg ging an Jette Büscher mit Ionna.

Bei den Vorstandswahlen wurden gewählt beziehungsweise im Amt bestätigt: 1. Vorsitzende und 1. Obfrau für das Ausstellungswesen Heike Honsalek, 2. Vorsitzende Claudia Steinhage, Schriftführerin Doreen Bense, Schatzmeister Roman Bense, 2. Obfrau für das Ausstellungswesen Ursula Apelmeier, 1. Obfrau für Jugendarbeit wurde Manuela Lammert und die 2. Silke Büscher, 1. Obmann für das Jagdgebrauchshundewesen Heiko Büscher und 2. Marc Pöplow, die Obfrauen für das Begleithundewesen sind Claudia Steinhage, Silka Büscher und Manuela Lammert, und die Obfrau für Öffentlichkeitsarbeit ist weiterhin Irmgard Vögeler.

Folgende Mitglieder wurden für langjährige Mitgliedschaft geehrt: Ursula Gockeln (35 Jahre), Edwin Gündermann (25), Stefanie Linden, Martin Linden, Ulrich Both, Roland Trouvain (alle 15), Josef Schmerling, Barbara Melchers, Verena Dietz (alle 10), Pia Röbbeke und Peter Diers (beide 5). Die bronzenen Verdienstnadeln erhielten Ann-Kathrin Gockel, Andreas Ries, Heinz Neisemeier, Merle Lammert, Manuela Lammert, Silke Büscher, Jette Büscher, Moritz Büscher und Heiko Büscher. Die Wanderpokale gingen für den besten Dackel auf Begleithundeprüfungen an „Alando von Bienke’s kleinen Jägern“ (Führerin Cynthia Stroop), als bester Dackel auf erschwerter Begleithundeprüfung an „Birke von der Diebessteige“ (Führer Gerd Witthaut) und an die beste BHP Führerin Cynthia Stroop. Für den erfolgreichsten Hund auf Ausstellungen und Zuchtschauen wurden Dieter Honsalek und seine Zwergrauhaarteckelhündin „Ilse vom Gesselner Feld“ geehrt. Ein weiterer Wanderpokal ging an Moritz Büscher für den besten Führer auf Gebrauchsprüfungen. Der Rauhaarteckelhündin „Laina vom Hühnerkamp“ wurde ein Pokal verliehen für den erfolgreichsten Dackel auf Gebrauchsprüfungen. Besitzer Dirk Kreienmeier nahm den Pokal entgegen. Als erfolgreichste Juniorhandlerin erhielt Jette Büscher ebenfalls einen Wanderpokal.