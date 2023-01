Teckelgruppe Delbrücker Land blickt zurück

Den insgesamt 100 Meter langen Parcours müssen die Hunde fehlerfrei in möglichst kurzer Zeit mit Begleitung von Frauchen oder Herrchen durchlaufen. Zu den Hindernissen gehören Tisch, Steg, Schrägwand, Wippe, Reifen, Tunnel, drei Hürden in unterschiedlicher Höhe und fünf Slalom-Tore. Für ausgelassene Hindernisse gibt es Strafzeiten. Gestartet wird in unterschiedlichen Altersgruppen, um eine Chancengleichheit zu gewähren. Entscheidend ist das Alter des Hundeführers.

Mit zehn Hunden unterschiedlicher Rasse startete im Januar das wöchentliche Training unter der Leitung von Cyntia Stroop. Begonnen wurde auf dem eigenen Platz. Im März, als weitere Lehrgänge auf dem Platz begannen, wurde das Training auf das Gelände von Timmermanns Hof in Delbrück verlegt. Ab Juli stellte Mitglied Manuela Lammert ihre Ponywiese zur Verfügung.

Schließlich stellten sich acht Dackel der Prüfung auf dem Gelände in Salzkotten. Einige liefen mit wechselnden Führern in unterschiedlichen Altersgruppen. So starteten dann 13 verschiedene Paare. Jeder Hundeführer erhielt zur Erinnerung einen Pokal, eine Urkunde mit Foto sowie den Leistungsnachweis. Die Laufergebnisse der Hunde wurde in deren Ahnentafeln eingetragen.

Die Teilnehmer des Hindernislaufes freuen sich über Pokale und Urkunden. Foto: Teckelgruppe Delbrücker Land

Die Platzierungen des Hindernislaufes

Altersklasse A1

Merle Lammert mit Ella von Goldlöckchens Teckelzucht Jette Büscher mit Matteo (genannt Milo) von der Birkengasse

Altersklasse A2

Cyntria Stroop mit Alando (genannt Otto) von Bienkes kleinen Jägern

Altersklasse A3

Alexandra Theis mit Velten (Ben) vom Neunten Weinberg Christiane Jestel mit Alma von den Paderwiesen

Altersklasse A4

Ivonne Kathmann mit Duke (Willi) vom Gesselner Feld Monika Ademmer mit Alfred vom Soester Sandwall

Altersklasse A5

Ulrich Both mit Boths Gustl Rudi Both mit Boths Gustl Elisabeth Theis mit Velten (Ben) vom Neunten Weinberg

Paderborner siegt bei Begleithundeprüfung

Bei der letzten Begleithundeprüfung im Jahr 2022 freuten sich Trainerinnen Heike Honsalek und Silke Büscher sowie ihre beiden Assistentinnen Manuela Lammert und Jette Büscher, dass alle Teilnehmer die Prüfung bestanden haben. 14 Kursteilnehmer hatten an zwölf Terminen die verschiedenen Gehorsamsübungen mit ihren Hunden trainiert.

Die Hunde wurden von der Richterin Beatrix Basner vom Teckelklub aus Dortmund bewertet. Dabei bestanden zehn Paare. Den Tagessieg holten sich Michael Franke aus Paderborn und sein Rauhaarzwergteckel Herzog Theodor von Schellohne.