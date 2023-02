Teckelklub Delbrücker Land ehrt langjährige Mitglieder 

Gut 65 Mitglieder begrüßte Vorsitzende Heike Honsalek zur Versammlung. Der Vorstand erinnerte bei seinem Rückblick daran, dass im vergangenen Jahr 13 Würfe mit 61 Welpen gezogen wurden. Es gab 22 Gebrauchsprüfungen, vier Begleithundeprüfungen, einen Hindernislauf. Außerdem führte die Teckelgruppe eine Zuchtschau durch.

Nach dem Rückblick und dem Bericht der Kassenprüfer wurde der Vorstand einstimmig entlastet.

Dann folgten die Ehrungen. Die goldene DTK-Ehrennadel erhielt Franz Schubert, die bronzene Alexandra Theis und Bernd Rodenwald. Für langjährige Mitgliedschaft bekamen folgende Mitglieder eine Urkunde und ein Präsent: Franz-Josef Vögeler und Franz-Josef Schulmeister (40 Jahre), Thorsten Borgmeier-Riekena (30 Jahre), Tanja Grumbach, Detlef Hoppe, Alexandra Theis, Petra Müller, Manfred Müller (15 Jahre), Stefan Bolte und Monika Langehenke (10 Jahre) und für fünf Jahre Inge Bienke, Michael Ludwig sowie das jüngste Mitglied, die fünf-jährige Clara Becker.

Einen großen Erfolg auf der Klubsiegerausstellung in Kaunitz errang Jette Büscher. Sie gewann den Juniorhandlerwettbewerb, an dem die besten Juniorhandler Deutschlands gegeneinander antraten. Weiter erhielt sie den Wanderpokal der Gruppe. Merle Lammert errang den zweiten Platz.

Bester Führer auf Begleithundeprüfungen war Peter Diers, seine Hündin „Bruni vom Soester Sandwall FCI“ wurde der beste Dackel bei der Begleithundeprüfung. Der Wanderpokal für das beste Team beim Hindernislauf ging an Alexandra Theis mit „Velten vom neunten Weinberg“. Bei den Ausstellungen waren Heinz Neisemeier und im Jagdgebrauch Udo Schweiger die besten Führer. Heinz Neisemeier kann sich zudem noch über eine weitere Ehrung freuen, denn sein Rüde „Hardy von der Vosskuhle“ wurde zum schönsten Hund gekührt. Der beste Dackel wurde „Ostwind von alten Friedrich“ (Besitzer Ulrich Müller).

Zuchtschau und Aktionstag geplant

An Veranstaltungen für dieses Jahr sind unter anderem wieder eine Zuchtschau geplant. Sie soll am 2. Juli auf dem Vereinsgelände stattfinden. Zuvor soll am 4. Juni ein „Tag des Hundes“ stattfinden. Der Aktionstag soll mit verschiedenen Aktionen gefeiert werden. Wie bei der Versammlung zu erfahren war, soll es dabei ein Dackelrennen geben, an dem auch Gasthunde teilnehmen können.

Die Gruppe zählt nach eigenen Angaben 316 Mitglieder und ist damit eine der mitgliedsstärksten und aktivsten in ganz Deutschland. Wer sich für die Teckelgruppe interessiert, findet weitere Informationen unter www.dtk-delbruecker-land.de.