Telefonzellen-Aus weckt Begehrlichkeiten und sorgt für Handys in der JVA Hövelhof

Delbrück/Hövelhof

Schon 2015 wurden die Telefonzellen in allen Delbrücker Ortsteilen abgebaut und drei Jahre später auch in der Kernstadt. Das letzte Gerüst einer leeren Telefonzelle steht seitdem an der Boker Straße. Bis zum Jahresende sollen alle noch laufenden Telefonzellen abgeschaltet werden. In Hövelhof laufen noch mehrere davon.