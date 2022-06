Tempo 50 erlaubt: Motorradfahrer rast mit 130 durch Delbrück

Delbrück

Die Polizei hat am Montagnachmittag Geschwindigkeitskontrollen auf der Kaunitzer Straße in Delbrück durchgeführt. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt an der Messstelle 50 km/h. Innerhalb von 90 Minuten fuhren laut Polizei 20 Fahrzeuge zu schnell. Ein Motorradfahrer aus Paderborn fiel besonders negativ auf.