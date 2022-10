The Snooks geben Konzert in Sudhagen

Die Band The Snooks entert am Samstag, 15. Oktober, die Bühne im Saal Niermann, Schlingerstraße 24, Sudhagen. Das Konzert beginnt bei freiem Eintritt um 20 Uhr.

Mit ihrer Mischung aus Rock'n'Roll, Rumba, Rock Steady, Soul und Roots-Musik bilden sie ihre unverwechselbare eigene Erkennungsmarke: Pop'n'Roll eben.

Michael van Merwyk, Gitarre/Gesang, als Blues-Vize-Weltmeister sowie als Songwriter in der Musikszene international bekannt, Ollie Niemeyer, Gitarre/Gesang, ehemals bei den legendären Eight Dayz, heute bei New Soul sowie Kernbesetzung der Gütersloher Barfly-Sessions-Band, Harry Fricke, Kontrabass, zuvor bei den Fabulous Barbecue Boys zusammen mit Tommy Bornemann, ehemalige Schlagzeug-Institution bei Maria Perzil, ergänzen sich zu einer perfekt eingespielten Band, die für Überraschungen in ihren Shows bekannt ist.