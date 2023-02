Thomas Michna-Sundermeier ist neuer Kranzkönig in Delbrück

Die einzelnen Reiter drehten in diesem Jahr wegen der wenigen Teilnehmer beim Kranzzeiten mehrere Runden, was das Publikum mit Jubeln und Klatschen honorierte. Der Hintergrund: Nur 18 Pferde konnten beim Kranzreiten auf Stratmanns Wiesen mitmachen. Eine Vorsichtsmaßnahme: Pferdeherpes, eine für die Tiere oftmals tödlich endende Krankheit, grassiert in der Region. Deshalb nahmen in diesem Jahr ausschließlich die Pferde des Reitstalls Heiner Beringmeier aus Hövelhof-Espeln an dem traditionsreichen Turnier teil.

Thomas Michna-Sundermeier, der den Buchsbaum auf dem Pferd Gina holte, ist im Einzelhandel tätig und sitzt für die CDU im Delbrücker Stadtrat. Gemeinsam mit seiner Frau Anke führt er seit mehr als 20 Jahren das Modegeschäft „Cult Fashion“ in Delbrück.

Prinz Oliver I. Scheer, Kinderprinz Ruven I. Brüggenthies (vorne) und Thomas Michna-Sundermeier (rechts) mit seiner Frau Anke. Foto: Axel Langer

Mit seiner 48-jährigen Mitregentin hat der 50-Jährige zwei Kinder, Sohn Jayden (15) und Tochter Jolina (19), die mit ihrem Freund Jonas (22) vor Ort war. Alle drei waren sofort zur Stelle, als der Vater freudestrahlend auf dem Pferd in Richtung der Zuschauer ritt und sich gebührend feiern ließ.

Carsten Strunz, Kranzkönig im Jahr 2020, als das Kranzreiten vor der Corona-Unterbrechung das letzte Mal stattfand, übergab die Königskette an seinen Nachfolger.

Die Stadtkapelle Delbrück und die Gardegrenadiere Altenbeken sorgten für die richtige Karnevalsstimmung auf Stratmanns Wiesen, während der kühle Wind so manchen Zuschauer ein wenig frösteln ließ. Der Eintracht-Vorsitzende, Peter Josephs, hielt die Besucher mit gekonnter Moderation bei Laune, heizte die Stimmung an und verteilte die Hausorden an die teilnehmenden Reiter und Urkunden an die Jubelpaare.

