Tierseuche breitet sich weiter aus

Betroffen sind abermals je ein Betrieb in Delbrück-Steinhorst und in Delbrück-Sudhagen. Sie sind damit der sechste und siebte bestätigte Fall im Kreis Paderborn innerhalb von nur zwei Wochen.

„Wir untersuchen bei jedem Ausbruch, wie der Virus der Tierseuche in den Bestand geraten sein könnte. Neben der Übertragung durch infizierte Wildvögel kann dies zum Beispiel durch den Einkauf von infizierten oder aber noch symptomfreien Tieren passieren“, erklärt Dr. Marlies Bölling, Sachgebietsleiterin Tierseuchenbekämpfung beim Kreisveterinäramt. Sie mahnt daher eindringlich, dass alle Geflügelhalter ihre Biosicherheitsmaßnahmen überprüfen. Ausführliche Informationen des FLI über Vorsichtsmaßnahmen und Checklisten sind unter kreis-paderborn.de/gefluegelpest zu finden.

In dem betroffenen Betrieb in Delbrück-Steinhorst wurden der gesamte Bestand von rund 1600 Enten und 1500 Junghennen bereits getötet. Auch in dem zweiten betroffenen Betrieb in Sudhagen mussten 300 Enten und etwa 15.000 Junghennen getötet werden. Das Kreisveterinäramt erlässt jeweils per Allgemeinverfügung eine Schutz- und eine Überwachungszone um die betroffenen Haltungen. Diese tritt ab Samstag, 4. Dezember, null Uhr in Kraft. Halter in den Restriktionszonen müssen unter anderem ihre Tierbestände dem Amt für Kreisveterinäramt melden. Innerhalb der Restriktionszonen dürfen weder Geflügel, Geflügelfleisch, Eier, Futtermittel, Dung und Einstreu aus oder in Bestände verbracht werden. Die Tierbestände werden vom Veterinäramt klinisch und risikoorientiert untersucht. Der Kreis Paderborn hat eine interaktive Karte auf seiner Informationsseite zur Geflügelpest unter kreis-paderborn.de/gefluegelpest eingestellt.

Durch die Eingabe der Adresse im Suchfeld kann dort jeder Geflügelhalter überprüfen, ob er in einer der Restriktionszonen liegt.