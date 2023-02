Tim Strunz übernimmt Amt des Schützenoberst von Heinz Hennemeier in Delbrück-Boke

Nach einleitenden Worten des Ehrenpräses Martin Göke konnte Geschäftsführer Matthias Leutnant vor rund 140 erschienenen Schützen den ausführlichen Jahresbericht vorstellen. Dieser spiegelt die vielen Aktivitäten im Jahr des Kreisschützenfestes wider.

Einen Überblick über die Aktivitäten und Erfolge der Schießsport-Abteilung lieferte der Schießmeister Heinz-Dieter Protte. Kassierer Heinz Kroos stellte in seinem Kassenbericht die Einnahmen und Ausgaben der dreijährigen Planungsphase für das Kreisschützenfest sowie das Geschäftsjahr 2022 vor. Er konnte der Versammlung von einem sehr positiven Ergebnis berichten.

Bei den Vorstandswahlen standen Veränderungen an entscheidender Stelle an. Nach 15 Jahren als Oberst stand Heinz Hennemeier nicht mehr für eine neue Amtszeit zur Verfügung. Wie schon länger angekündigt, geht der Aktivposten in den Schützenruhestand. Immer wieder war Heinz Hennemeier Motor spektakulärer Aktionen, die weit über Boke hinaus Beachtung fanden. So initiierte er als Schützenkönig mit seinem Hofstaat ein 24-stündiges Benefiz-Radfahren, baute mit einem großen Helferteam aus Bierkästen eine 20 Meter hohe Veltinsflasche, erreichte beim Festival der Rekorde drei Einträge ins Guinnessbuch der Rekorde. Auch an der Planung und Durchführung des Kreisschützenfestes im vergangenen Spätsommer war er maßgeblich beteiligt. Unter stehenden Ovationen wurde Heinz Hennemeier für sein Engagement gewürdigt und von der Versammlung zum Ehrenoberst ernannt.

„Wir können stolz sein, über so viele Jahre einen solchen Oberst an der Spitze unserer Bruderschaft gehabt zu haben“, dankte der neue Oberst Tim Strunz, der sich als stellvertretender Oberst schon einige Jahre in die Vorstandsarbeit eingearbeitet hat. Eine Überraschung für den neuen Ehrenoberst hatte der Schützenvorstand noch in der Hinterhand: eine Boker Schützenfahne, gespickt mit vielen Bildern seiner langen Schützenkarriere im Boker Vorstand.

Neben dem neuen Oberst Tim Strunz gab es weitere Veränderungen im Vorstand: Der bisherige Geschäftsführer Matthias Leutnant wurde zum Oberstleutnant gewählt und ist somit der neue stellvertretende Vorsitzende der Boker Schützen. Neu im geschäftsführenden Vorstand ist Holger Janssen, der das Amt des Geschäftsführers bekleidet. Der Hauptmann Johannes Schulte sowie der Kassierer Heinz Kroos wurden im Amt bestätigt. Auch im Gesamtvorstand gibt es Positionsverschiebungen sowie neue Gesichter.

Neuer Platzmajor ist Michael Wilper, sein Stellvertreter ist nun Daniel Remmert. Der bisherige Platzmajor Peter Dannhausen bleibt dem Vorstand in Position des stellvertretenden Platzmajors erhalten. Zum neuen stellvertretenden Hauptmann wurde Meinolf Berkemeier gewählt. Marius Nitsche ist neue stellvertretender Geschäftsführer. Neu im Vorstand sind die beiden Gruppenführer Tobias Brandtönies und Philipp Brandt sowie die Jungschützenmeister Julian Thewes und Marcel Schmidt. Verantwortung für die Schießgruppe übernehmen zukünftig Walter und Joel Janzen. Als Beisitzer wurde Christoph Lüttkewitte in den Vorstand berufen.