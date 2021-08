Trio aus Delbrück an der Spitze des neuen Diözesanvorstandes

Die Teilnehmerinnen der Versammlung, die unter Einhaltung der Corona-Bestimmungen in Delbrück stattfand, stimmten überein, dass der KDFB als eine christliche Gemeinschaft eine gute Ebene sei, um sich mit Frauen verschiedener Generationen und mit unterschiedlichem beruflichen und familiären Hintergrund auszutauschen. Der KDFB bündelt Fraueninteressen und bietet zugleich ein Podium, um kirchenpolitisch die Stimme zu erheben.

Im Mittelpunkt der Versammlung am Reformationstag stand die Frage, wie die Gesellschaft aus der Pandemie hervorgehen wird. Maßgeblich werde dies davon abhängen, ob es gelinge, trotz des massiven Drucks existenzieller Probleme auch die langfristigen, nicht weniger bedeutenden Grundlagen des gesellschaftlichen Zusammenlebens im Blick zu behalten.

Interessenvertretung steht im Vordergrund

Im Mittelpunkt stehe neben der freundschaftlichen Verbundenheit vor allem die Vertretung der Interessen der Frauen in der Gesellschaft, in der Politik und in der Kirche in sich wandelnden Zeiten, wie seit der Gründung Anfang des 20. Jahrhunderts. Der KDFB werde daher auch auf Diözesanebene wieder verstärkt den Austausch zu gesellschaftspolitischen Themen ebenso suchen wie innerkirchlich die Stimme der Frauen erheben und sich für die Ökumene einsetzen.

Die Interessen der KDFB-Zweigvereine der Diözese Paderborn wurden schon seit vielen Jahren nicht mehr durch einen Diözesan-Vorstand vertreten. Rita Josephs vom Zweigverein Delbrück fungierte während dieser Zeit als Kassiererin und Ansprechpartnerin für den Bundesverband wie zuvor als gewähltes Vorstandsmitglied. Anfallende Aufgaben erledigte der Vorstand des jeweiligen Zweigvereins, wie zum Beispiel die Ausrichtung des Diözesantages.

Im ersten Halbjahr 2020 erwies es sich aber für die Zweigvereine und Einzelmitglieder als immer wichtiger, einen gut funktionierenden Diözesanverband zu haben. Damit die KDFB-Zweigvereine und Einzelmitglieder im Erzbistum Paderborn wieder ihre Interessen wahrnehmen können, wurde ein neuer Diözesanvorstand gewählt. Dazu bedurfte es zunächst des Beschlusses einer eigenen Satzung für den Diözesanverband Paderborn und anschließend der Wahl des Vorstands. Erfahrene Kräfte sollten im Vorstand genauso mitwirken wie neue.

Teams aus Delbrück, Werl und Paderborn standen zur Wahl

Die Verabschiedung der Satzung und die Wahl fand durch Delegierte der Zweigvereine Delbrück und Werl sowie der Einzelmitglieder aus Paderborn in Delbrück statt. Zur Wahl stellte sich ein Team von Vertreterinnen aus Delbrück, Werl und Paderborn. Der Vorstand sollte laut Satzung aus mindestens drei und höchstens fünf Personen bestehen. Beratende Mitglieder sind Vertreterinnen der Zweigvereine und eine Vertreterin der Einzelmitglieder.

Der KDFB ist ein bundesweit arbeitender Verband, in dem 180.000 Frauen jeden Alters Mitglied sind. Die Organisation vertritt kirchlich, gesellschaftspolitisch und sozial engagiert die Interessen von Frauen in Kirche, Gesellschaft und Politik und versteht sich als Teil der internationalen Frauenbewegung.