Ukraine-Hilfe in Delbrück ist ungebrochen

Delbrück

Die Ukrainehilfe in Delbrück plant aktuell einen weiteren Hilfstransport nach Lwiw in der Ukraine. „Obwohl im Delbrücker Land schon viele Sach- und Geldspenden geleistet wurden, ist die Spendenbereitschaft nach wie vor großartig. Ohne diese Unterstützung könnten wir keine weiteren Transporte organisieren. Jeder Euro wird in den Hilfstransport fließen“, dankte Axel Langer von der Ukrainehilfe für die Unterstützung.