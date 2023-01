Eintracht wünscht sich mehr Farbe bei den Umzugswagen in Delbrück

Vor allem zum 50. Kinderzug am Rosensonntag liegen schon zahlreiche Anmeldungen vor. 21 Kindergartengruppen aus Delbrück und den Ortsteilen haben sich schon angemeldet. Auch vonseiten der Schulen liegen schon eine Vielzahl an Meldungen vor. „Die Kindergärten und Schulen starten voll durch und stehen hinter dem Kinderzug. Ich bin überzeugt, dass wir gerade zum Jubiläum einen tollen Kinderzug erleben werden“, so Johannes Westerhorstmann. Der Kinderzug startet am Sonntag, 19. Februar, um 14.01 Uhr vom Parkplatz Wiemenkamp aus.

Großer Umzug in Delbrück

Einen Tag später macht sich dann auch der große Rosenmontagszug um 14.01 Uhr auf den Weg, die Herzen der jecken Zuschauer zu erobern. „Anfangs waren die Anmeldezahlen etwas verhalten, doch inzwischen sind wir auch hier auf einem guten Weg, und es kommen fast jeden Tag neue Anmeldungen“, sagt Johannes Westerhorstmann. Überall im Delbrücker Land und darüber hinaus sind die Wagenbauer fleißig. Hier heißt es: sägen, bohren, malen und nähen.

Allerdings hat die Eintracht einige Wünsche an die Wagenbauer. „Wir möchten dem Publikum einen attraktiven Karneval für die ganze Familie bieten und die Qualität der Umzüge ausbauen“, betont Johannes Westerhorstmann. An den Rahmenbedingungen wie einem verbesserten gastronomischen Angebot, Zelten an Stratmanns Wiesen und dem Alten Markt, der Verlängerung der Sperrzeiten in der Innenstadt, Sprecherteams entlang der Umzugsstrecke oder zusätzlichen Toiletten hat der Karnevalverein bereits gearbeitet.

Bunter und kreativer, aber nicht zu laut

„Doch für attraktive Umzüge brauchen wir auch die Wagenbauer. Wir wünschen uns mehr Kreativität beim Wagenbau. Es dürfen auch gerne politische Themen mit karnevalistischem Augenzwinkern aufgegriffen werden“, erläuterte Johannes Westerhorstmann beim Narrentreffen. Größere Veränderungen beim Wagenbau seien wünschenswert.

„Auch buntere Kostüme und mehr Farbe an den Motivwagen, ist ein wichtiges Thema“, sagt er. Zusätzlich wünscht sich der Karnevalverein mehr karnevalistisches Liedgut im Zug. „Wir wollen Ohrwürmer, keine Ohrschützer“, sagt Johannes Westerhorstmann. Er sei gegen überlaute, rollende Discos und kündigte an, dass dies auch Einfluss auf die Prämierung der Wagen habe.

Informationen zu den Fahrzeugen

Außerdem wies Johannes Westerhorstmann darauf hin, dass für jedes Fahrzeug eine Haftpflichtversicherung bestehen müsse und die Teilnahme an einer Brauchtumsveranstaltung der Versicherung vorher gemeldet werden müsse. Bei umfangreicheren Anbauten müsse auch ein TÜV-Gutachten eingeholt werden.

Die „Eintracht“ empfiehlt hier auf bereits zugelassene Fahrzeuge zurückzugreifen. Fahrzeugführer müssen mindestens 18 Jahre alt sein und einen entsprechenden Führerschein besitzen. Beim Umzug müssen der Fahrzeugschein, die Zulassung für den Anhänger, die Anmeldung zum Umzug, die Bestätigung der Versicherung sowie ein mögliches Gutachten mitgeführt werden. Jeder Motivwagen muss von Ordnern begleitet werden.

Johannes Westerhorstmann (links) und Josef Donhof planen seit vielen Jahren die Delbrücker Karnevalsumzüge und sind Ansprechpartner für die Wagenbauer und Fußgruppen. Foto: Axel Langer

Prämierung und Anmeldung

In die Prämierung der Motivwagen und der Fußgruppen fließen die Idee, die Wirkung und die Sauberkeit mit jeweils von den Wertungsrichtern vergebenen Punkten ein. Mit Punktabzug werden die Verunreinigung von Straßen und Plätzen, unmäßig laute Musik und übermäßiger Alkoholkonsum bestraft. Die Anerkennungsprämien für den Kinderzug und die Preisgelder für den Rosenmontagszug werden in diesem Jahr überwiesen.

Anmeldeformulare und weitere Hinweise für die Umzüge sind auf der Internetseite des Karnevalvereins Eintracht unter www.karneval-in-delbrueck.de erhältlich.