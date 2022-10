Unendlich dankbar für Ukraine-Hilfe aus Delbrück

Mit dem inzwischen fünften Hilfskonvoi brachten die Helfer der Delbrücker Ukraine-Hilfe erneut Feuerwehrfahrzeuge und Hilfsgüter in die im Nordwesten der Ukraine gelegene Metropole Lwiw. In Lwiw verblieben dieses Mal vier Feuerwehrfahrzeuge, darunter die frühere Drehleiter aus Büren. Durch die Delbrücker wurden inzwischen Hilfsgüter im Wert von über einer Million Euro in die Ukraine gebracht.

Foto: Axel Langer