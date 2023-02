Unfallprävention am Gymnasium Delbrück

Delbrück

Auf Initiative der Schülervertretung hat am Gymnasium Delbrück ein Crash-Kurs stattgefunden, der sich an junge beziehungsweise zukünftige Autofahrerinnen und Autofahrer richtet. Ziel dieser Veranstaltung ist es, junge Menschen für die Gefahren des Straßenverkehrs zu sensibilisieren, da diese Altersgruppe an vielen der schweren Unfälle überproportional beteiligt ist.