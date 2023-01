Verler Unternehmen Beckhoff zieht im Gewerbepark Hagen ein

Noch sind die Arbeiten auf der Baustelle des HHK Logistikzentrums an der Westenholzer Straße in vollem Gange, da sind die zur Verfügung stehenden 20.600 Quadratmeter Lagerkapazität sowie 500 Quadratmeter Bürofläche fast vollständig vermietet. Neben Kartonagespezialist Smurfit Kappa wird Beckhoff Automation in den Komplex einziehen.

Foto: HHK Immobilien