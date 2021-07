Versuchter Mord: Mann aus Delbrück nach Flucht in Frankreich festgenommen

Nach einem Raubüberfall auf einen Motorradfahrer im vergangenen Jahr in Rietberg ist vor rund sechs Wochen ein Mann aus Delbrück in Frankreich festgenommen worden. Es bestehe dringender Tatverdacht wegen versuchten Mordes und schwerem Raubes gegen den 29-Jährigen, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei Bielefeld am Donnerstagvormittag mit. Der Mann sitzt mittlerweile in Deutschland in Untersuchungshaft.

Motorradfahrer im August 2020 in Rietberg ausgeraubt: Täter fuhren ihn mit einem Auto an, so dass er stürzte

Der Überfall geschah am 16. August 2020 auf der Gütersloher Straße in Rietberg-Neuenkirchen. Am frühen Morgen war ein Auto auf das Motorrad eines Güterslohers (47) aufgefahren. Der Fahrer stürzte. Aus dem Auto stiegen zwei Männer aus und forderten die Herausgabe von Wertgegenständen. Dabei drohten sie mit einem Messer. Mit der Beute flüchteten sie in Richtung Gütersloh. Im Bereich der Hauptstraße in Rietberg-Varensell fanden Polizisten seinerzeit das beschädigte Fluchtauto, ein silberfarbener Mercedes.

Da ein versuchtes Tötungsdelikt nicht ausgeschlossen wurde, hatte Kriminalhauptkommissar Jürgen Kollien die Ermittlungen mit der Mordkommission „Druffel“ übernommen. Bei Recherchen zu dem Mercedes ergab sich, so die Polizei weiter, ein erster Tatverdacht gegen den 29-Jährigen aus Delbrück mit georgischer Staatsbürgerschaft. Die Auswertung der Tatortspuren stützte einen dringenden Tatverdacht.

Der Verdächtige hatte sich nach der Tat nach Frankreich abgesetzt und wurde von der französischen Polizei am 12. März 2021 im Rahmen einer europäischen Fahndung verhaftet. Am 30. März wurde er an die deutsche Polizei überstellt und sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen bezüglich der Mittäter dauern an.