Viel Applaus für geehrte Schöninger Schützen

Bei Gründung der Bruderschaft 1979/1980 war Reinhold Berkemeier als Leutnant aktiv. Schon vor der Gründung der Schützenbruderschaft übernahm er als Fahnenträger im Kriegerverein Verantwortung. Diese wichtige Aufgabe füllte er auch viele Jahre bei den Schützen aus. Außerdem war er lange als Festwirt ein verlässlicher Partner der Bruderschaft. „Reinhold Berkemeier ist bis heute aktives Mitglied der Hackertruppe, die sich mit viel Engagement um die Pflege und Instandsetzung des Schützenplatzes kümmert. Diese Gruppe leitet er seit 2015“, sagte Jürgen Bochnig in seiner Laudatio. Außerdem war er als Grillmeister bei unzähligen Vereinsveranstaltungen zur Stelle.

Der Hohe Bruderschaftsorden wurde Meinolf Thiesmeyer verliehen, der ebenfalls schon Mitglied des Kriegervereins war. „Meinolf Thiesmeyer ist ein absoluter Aktivposten der Blaskapelle Schöning und war lange Jahre Leiter und Ausbilder der Jugendkapelle. Diese Aufgabe hat er immer mit großer Sorgfalt ausgefüllt“, so Jürgen Bochnig. Zudem war er Bauleiter und Motor des Umbaus des Gruppen- und Proberaumes der Blaskapelle in den Jahren 1992 und 2004. Als Mitglied im Pfarrgemeinderat war er maßgeblich am Neubau des Pfarrheims 1984 beteiligt. Auch bei der Neueindeckung des Kirchendaches wirkte er mit. „Meinolf Thiesmeyer ist ein echtes Vorbild und Aushängeschild Schönings“, unterstrich Bochnig.

Mit dem Silbernen Verdienstkreuz wurden Michael Stollhans und Wolfgang Hagelüken ausgezeichnet. Schon bei den Jungschützen zählte der 2001 eingetretene Michael Stollhans zu den Aktivposten und war immer bei verschiedenen Arbeitseinsätzen dabei. Besonders um die Pflege der Grünflächen wie dem Schützenplatz, dem Ehrenmal oder dem Friedhof kümmert er sich. 2012 wurde Michael Stollhans zum Oberstadjutanten gewählt. Auch er ist wichtiges Mitglied der Hackertruppe. In verschiedenen Vorstandsfunktionen der Schützen hat sich Wolfgang Hagelüken zuverlässig bewährt. Von 2009 bis 2011 wie auch von 2017 bis 2020 war er als Beisitzer im Vorstand. 2011 übernahm er das Amt des stellvertretenden Schriftführers. Von 2009 bis 2020 kümmerte er sich um die Beschaffung der Auszeichnungen und Beförderungen. An den Schützenfesttagen hat er sich zuverlässig um die Bestuhlung und Beschilderung für die Gastvereine gekümmert. Außerdem ist Wolfgang Hagelüken in der Schießsportabteilung seit vielen Jahren erfolgreich tätig.