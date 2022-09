Viel Lob für den Ausrichter – Ostenland kommt ganz groß raus

Delbrück-Ostenland

„Danke“ – das war wohl das meist verwendete Wort beim Helferfest am Montag in Ostenland. Nach der erfolgreichen Ausrichtung des Bundesfestes am Wochenende bedankte sich die St.-Joseph-Schützenbruderschaft mit einem zünftigen Frühstück und einem anschließenden geselligen Beisammensein bei mehr als 500 Teilnehmern für ihr Engagement während der vergangenen Wochen und Monate.

Von Per Lütje